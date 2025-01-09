Спецпідрозділ ГУР “АРТАН”: після кожної задачі військові йдуть на ротацію

Спеціальний підрозділ ГУР “АРТАН” робить акцент у рекрутингу на цивільних, оскільки процедура переведення зі Збройних сил складна і тривала через різницю у підпорядкуванні структур. При цьому підрозділ має лише бойові посади, а заробітна плата сягає 200 тисяч гривень. Про це йдеться у дописі підрозділу у соцмережах.

«Нарахування заробітної плати відбувається за окремою тарифною сіткою. Вона може сягати 200 тис. на місяць: залежно від задач і тривалості перебування в районі виконання бойового розпорядження. Підрозділ також забезпечує особовий склад харчуванням, медичною допомогою, амуніцією і транспортом на період знаходженні в районі»,– сказано у дописі.

Оскільки більшість посад в «Артані» бойові, підрозділ створив ефективну систему ротацій військових, щоб люди могли відновлювати сили після виконання завдань.

«Навантаження на військових ми компенсуємо регулярними ротаціями: після кожної задачі. Цього року підрозділ виріс по штату. З’явились додаткові посади механіків-водіїв, медиків, інженерів», – повідомляється на сторінці підрозділу.