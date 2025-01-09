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Спецпідрозділ ГУР “АРТАН”: після кожної задачі військові йдуть на ротацію

Заробітна плата може сягати 200 тисяч гривень.

Спецпідрозділ ГУР “АРТАН”: після кожної задачі військові йдуть на ротацію
"Артан" забезпечує систему ротації
Фото: instagram/artan.gur

Спеціальний підрозділ ГУР “АРТАН” робить акцент у рекрутингу на цивільних, оскільки процедура переведення зі Збройних сил складна і тривала через різницю у підпорядкуванні структур. При цьому підрозділ має лише бойові посади, а заробітна плата сягає 200 тисяч гривень. Про це йдеться у дописі підрозділу у соцмережах

«Нарахування заробітної плати відбувається за окремою тарифною сіткою. Вона може сягати 200 тис. на місяць: залежно від задач і тривалості перебування в районі виконання бойового розпорядження. Підрозділ також забезпечує особовий склад харчуванням, медичною допомогою, амуніцією і транспортом на період знаходженні в районі»,– сказано у дописі. 

Оскільки більшість посад в «Артані» бойові, підрозділ створив ефективну систему ротацій військових, щоб люди могли відновлювати сили після виконання завдань. 

«Навантаження на військових ми компенсуємо регулярними ротаціями: після кожної задачі. Цього року підрозділ виріс по штату. З’явились додаткові посади механіків-водіїв, медиків, інженерів», – повідомляється на сторінці підрозділу.

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