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Призов або звільнення: ворог почав примушувати мешканців окупованого півдня йти на "службу"

Також вона намагається залучити їх до служби в армії за контрактом. 

Призов або звільнення: ворог почав примушувати мешканців окупованого півдня йти на "службу"
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Україна отримала розвідувальні дані щодо примусового призову на строкову службу мешканців окупованих частин Запорізької та Херсонської областей. З 1 жовтня до 31 грудня окупанти призвали близько 300 людей, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони

Всіх чоловіків до 60 років окупанти змушують ставати на "військовий облік". У разі відмови їм погрожують звільненням з роботи та обмеженнями в подальшому влаштуванні. 

"Окрім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у збройних силах рф за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення", – йдеться у повідомленні. 

Міжнародне гуманітарне право забороняє мобілізацію жителів окупованих територій у збройні сили держави-окупанта. Однак Росія неодноразово порушувала це (як і багато інших) правил міжнародного законодавства. Вона вже давно надсилає воювати мешканців Криму і окупованих частин східних областей. 

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