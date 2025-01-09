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На пункті пропуску із Румунією до кінця зими частково обмежать рух транспорту

У пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» триває ремонт.

На пункті пропуску із Румунією до кінця зими частково обмежать рух транспорту
Фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Від 10 січня і до 28 лютого 2025 року на кордоні із Румунією у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» обмежать рух автотранспорту через ремонт.

Про це розповіли у Держмитній службі. 

"За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням ремонтних робіт на мосту у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі", – йдеться уповідомленні.

Обмежуватимуть рух із 09:00 до 15:30 у період з 10.01.2025 до 28.02.2025.

Доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень.

  • На пунктах пропуску із Румунією, Словаччиною та Молдовою працюватимуть нові мобільні сканери. Обладнання призначене для перевірки транспортних засобів та вантажів за допомогою високоенергетичних рентгенівських променів.
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