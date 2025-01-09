На пункті пропуску із Румунією до кінця зими частково обмежать рух транспорту

Від 10 січня і до 28 лютого 2025 року на кордоні із Румунією у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» обмежать рух автотранспорту через ремонт.

Про це розповіли у Держмитній службі.

"За інформацією румунської сторони, у звʼязку з продовженням ремонтних робіт на мосту у пункті пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» будуть запроваджені обмеження в автомобільному русі", – йдеться уповідомленні.

Обмежуватимуть рух із 09:00 до 15:30 у період з 10.01.2025 до 28.02.2025.

Доступ пішоходів під час ремонтних робіт здійснюватиметься без обмежень.