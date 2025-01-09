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Дві жінки постраждали через російську агресію на Харківщині

Уламки збитого безпілотника спровокували пожежу авто, пошкодження будинку та господарчих споруд. 

Дві жінки постраждали через російську агресію на Харківщині
Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська облпрокуратура

На Харківщині через російську агресію постраждали дві жінкки.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вчора увечері, близько 22:07 у селі Нове Пекельне унаслідок падіння уламків збитого БпЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років. 

Обійшлося без госпіталізації.

У облпрокуратурі уточнили, 42-річна жінка дістала поранення склом. У мешканки 67 років – гостра реакція на стрес. Постраждалим медики надала допомогу на місці.

Наслідки обстрілу Харківщини
Фото: Харківська облпрокуратура
Наслідки обстрілу Харківщини

  • На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

Із Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 8 людей.

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