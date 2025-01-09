Дві жінки постраждали через російську агресію на Харківщині

На Харківщині через російську агресію постраждали дві жінкки.

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, вчора увечері, близько 22:07 у селі Нове Пекельне унаслідок падіння уламків збитого БпЛА горіла автівка, пошкоджено приватний будинок, дві господарчі споруди. Постраждали дві жінки 42 і 67 років.

Обійшлося без госпіталізації.

У облпрокуратурі уточнили, 42-річна жінка дістала поранення склом. У мешканки 67 років – гостра реакція на стрес. Постраждалим медики надала допомогу на місці.

Фото: Харківська облпрокуратура Наслідки обстрілу Харківщини

На Харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших захисників в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та в напрямку Петропавлівки.

Із Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 8 людей.