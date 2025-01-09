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Росіяни атакували 40 населених пунктів Херсонщини і вбили 4 цивільних

Унаслідок російської агресії 10 осіб поранені. 

Росіяни атакували 40 населених пунктів Херсонщини і вбили 4 цивільних
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Росіяни атакували 40 населених пунктів Херсонщини і вбили 4 цивільних. Спочатку начальник ОВА Олександр Прокудін написав про трьох убитих ворогом людей, а згодом уточнив, що у Бериславі через скид вибухівки із дрона також загинув 27-річний чоловік. 

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарську споруду, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Молодіжне, Садове, Приозерне, Наддніпрянське, Білозерка, Томина Балка, Надеждівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Новоберислав, Дудчани, Золота Балка, Сухий Ставок, Тягинка, Львове, Веселе, Миколаївка, Інженерне, Микільське, Іванівка, Качкарівка, Ольгівка, Новотягинка, Бургунка, Понятівка, Монастирське, Осокорівка, Кізомис, Токарівка, Саблуківка, Зміївка, Червоний Маяк, Козацьке, Одрадокам'янка, Комишани та місто Херсон.

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