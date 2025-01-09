Білий дім назвав зупинку транзиту газу "однією з найдорожчих поразок РФ"

Радник Білого дому Джон Кірбі під час пресбрифінгу прокоментував припинення транзиту російського газу територією України.

Як пише "Укрінформ", у Білому домі цей крок оцінили як "одну із найдорожчих поразок Росії", вказавши на те, що Кремль втратить 6,5 мільярдів доларів щорічного доходу від продажу блакитного палива Європі.

25 років тому, нагадали в адміністрації президента Джо Байдена, Путін приходив до влади, коли Європа отримувала з Росії 130 мільярдів кубометрів газу. "Зараз це нуль", - підкреслив Кірбі та відзначив "рішучість України в цьому питанні".

При цьому США теж "докладають зусиль для того, щоб Росія зазнавала збитків" - шляхом санкцій та збільшення постачання енергоресурсів до Європи, зокрема скрапленого газу, 50% якого країни ЄС отримують саме зі Сполучених Штатів.