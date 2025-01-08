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Поліцейські евакуювали 19 людей з Харківщини

Громадян службовим автотранспортом вивезли в безпечні місця, після чого передали їх волонтерам.

Поліцейські евакуювали 19 людей з Харківщини
Поліцейські евакуювали 19 людей з Харківщини
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Співробітники поліції вивезли 19 мешканців з Купʼянської, Курилівської та Кіндрашівської територіальних громад Харківській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Заходи з порятунку громадян здійснювалися у місті Куп'янськ, селищах Куп'янськ-Вузловий, Ківшарівка, Курилівка, Біле, Сенькове, Радьківка, Лісна Стінка, Просянка та Моначинівка”, - уточнили в поліції.

Правоохоронці доставили громадян службовим автотранспортом в безпечні місця, після чого передали їх волонтерам.

Support LB.ua

В поліції нагадали - якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку російської армії, звертайтеся на “гарячу лінію” з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції “102” або до найближчих відділень поліції.

  • На Харківщині продовжується евакуація мешканців із населених пунктів Куп’янського району. Цього разу рятувальники вивезли чоловіка із селища Ківшарівка.
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