У МЗС відреагували на авіаудар по Запоріжжю: "Москва не хоче миру, вона хоче вбивати українців"

У МЗС України відреагували на удар РФ КАБами по Запоріжжю внаслідок якого загинули 13 мирних жителів, ще 32 людини поранені.
Про це інформує пресслужба МЗС.
"Російські вбивці скинули авіабомби на Запоріжжя, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей. Свідомий удар по цивільному населенню, типовий російський тероризм. Москва не хоче миру, вона хоче вбивати українців", — ідеться у заяві очільника МЗС Андрія Сибіги.
У МЗС закликають надати більше зброї для України і посилити санкції санкцій проти РФ.
- Нагадаємо, 8 січня окупанти завдали два удари керованими авіабомбами по території Запоріжжя. ФАБ-500 вибухнули серед скупчення людей – поблизу адміністративної частини інфраструктурного об’єкта та проїжджої частини.ворожого удару загинуло 13 осіб. Постраждали 32 людини.