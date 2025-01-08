У МЗС відреагували на авіаудар по Запоріжжю: "Москва не хоче миру, вона хоче вбивати українців"

У МЗС закликають надати більше зброї для України і посилити санкції санкцій проти РФ.

У МЗС України відреагували на удар РФ КАБами по Запоріжжю внаслідок якого загинули 13 мирних жителів, ще 32 людини поранені.

Про це інформує пресслужба МЗС.

"Російські вбивці скинули авіабомби на Запоріжжя, в результаті чого загинуло щонайменше 13 людей. Свідомий удар по цивільному населенню, типовий російський тероризм. Москва не хоче миру, вона хоче вбивати українців", — ідеться у заяві очільника МЗС Андрія Сибіги.

У МЗС закликають надати більше зброї для України і посилити санкції санкцій проти РФ.