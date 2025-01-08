ЦПД: Кремль вигадав цинічне "виправдання" аіваударам по Запоріжжю — звинувачують "ППО ЗСУ"

Росія перекладає відповідальність за загибель мирних жителів Запоріжжя на ЗСУ.

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю, де унаслідок атаки загинули 13 людей та 18 поранені. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому "ППО ЗСУ".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, ru-пропаганда бреше про роботу української ППО та перекладає відповідальність за загибель мирних жителів на ЗСУ", — зазначають у ЦПД.

8 січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Дві авіабомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні.

Наразі відомо про 13 загиблих, ще 18 осіб пораненіь, із них четверо перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих 13-річна дитина.

"Це черговий доказ цілеспрямованого терору росіян проти мирного населення України", — наголошують у відомстві.