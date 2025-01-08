ЦПД: Кремль вигадав цинічне "виправдання" аіваударам по Запоріжжю — звинувачують "ППО ЗСУ"

Кремлівські пропагандисти вже відреагували на авіаудари РФ по Запоріжжю, де унаслідок атаки загинули 13 людей та 18 поранені. Росія, як завжди, знайшла виправдання, звинувативши у всьому "ППО ЗСУ".
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
"Щоб виправдати власний терористичний акт у Запоріжжі, ru-пропаганда бреше про роботу української ППО та перекладає відповідальність за загибель мирних жителів на ЗСУ", — зазначають у ЦПД.
8 січня близько 16:00 російські окупанти завдали удару по Запоріжжю керованими авіаційними бомбами. Дві авіабомби влучили по житлових забудовах у Шевченківському мікрорайоні.
Наразі відомо про 13 загиблих, ще 18 осіб пораненіь, із них четверо перебувають у тяжкому стані. Серед постраждалих 13-річна дитина.
"Це черговий доказ цілеспрямованого терору росіян проти мирного населення України", — наголошують у відомстві.