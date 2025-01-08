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Рада підтримала законопроєкт зі спрощення процедури надання громадянства чоловікам/дружинам захисників

Крім того, цим правом зможе скористатися другий із подружжя громадянина, який загинув при виконанні службових обов’язків або помер у зв’язку з їх виконанням.

Рада підтримала законопроєкт зі спрощення процедури надання громадянства чоловікам/дружинам захисників
український паспорт
Фото: Shutterstock

Чоловіки/дружини захисників України зможуть отримати громадянство України за спрощеною процедурою.

Про це повідомила пресслужба українського парламенту.

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Законопроєкт №12032 Верховна Рада ухвалила в цілому 8 січня.

Йдеться про «Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання питання стосовно реалізації права на отримання громадянства України другим із подружжя громадянина України, який бере (брав) участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України, а також щодо деяких інших питань, пов’язаних із громадянством, імміграцією та правовим статусом іноземців та осіб без громадянства».

Згідно з документом, відповідне право надаватимуть чоловікові або дружині громадян України, які захищають державу, зокрема, в лавах Збройних Сил.

Крім того, цим правом зможе скористатися другий із подружжя громадянина, який загинув при виконанні службових обов’язків або помер у зв’язку з їх виконанням (наприклад, в лікарні після отримання важкого поранення). Для цього дружини або чоловіки захисників України мають подати декларацію про відмову від іноземного громадянства.

  • Торік у січні в Раді зареєструвала президентський законопроєкт «Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України».
  • У документі прописали поняття декларації про визнання себе громадянином України – документа, в якому іноземець країни, що має право на набуття українського громадянства в спрощеному порядку, в разі набуття громадянства України в правових відносинах із Україною визнає себе лише її громадянином. Також прописано декларацію про відмову від іноземного громадянства.
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