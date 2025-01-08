СБУ затримала прихильника "русского міра", який переховувався у монастирі УПЦ МП на Буковині

СБУ затримала 20-річного інтернет-провокатора з Черкас, який вихваляв російських окупантів і 2,5 року переховувався в монастирях УПЦ (МП) Тернопільської та Чернівецької областей. Згодом зрадник планував втекти до Румунії.

Про це інформує СБУ.

Служба безпеки запобігла втечі за кордон прокремлівського провокатора, який майже 2,5 роки перебував у розшуку за виправдовування війни РФ проти України та вихваляння рашистів.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника поблизу чоловічого монастиря УПЦ (МП) на Буковині, де він переховувався і планував нелегальний перетин кордону у напрямку ЄС", — інформує відомство.

За даними слідства, фігурантом є 20-річний мешканець Черкас, який після початку повномасштабної війни публікував в Інстаграмі пости на підтримку окупантів.

У коментарях і своїх публікаціях зловмисник вихваляв Кадирова та підпорядковані йому угруповання бойовиків, які воюють проти України.

Одночасно провокатор поширював фейки про українських воїнів та закликав їх скласти зброю перед рашистами.

У липні 2022 року зловмисник отримав підозру від СБУ за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

За добу до обрання запобіжного заходу підозрюваний приховано залишив свою оселю і почав переховуватися у місцевому жіночому монастирі УПЦ (МП).

Згодом фігурант перебрався до Тернопільської, а потім Чернівецької областей. У західних регіонах України він так само ховався у храмах УПЦ (МП), де в обмін на "укриття" працював різноробочим.

За наявними даними, з Буковини зловмисник готувався втекти до сусідньої країни ЄС. Для цього він почав активно вивчати іноземну мову та розробляти «маршрути» нелегального перетину кордону.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.