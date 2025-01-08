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Шмигаль: у 2024 році вдалося розмінувати майже 695 кв. км території України

До 2033 року в уряді планують повернути у використання 80% українських територій.

Шмигаль: у 2024 році вдалося розмінувати майже 695 кв. км території України
Фото: ОПУ

З початку повномасштабної війни площа потенційно замінованих земель України зменшилась із 174 тис. до близько 139 тис. кв км. За 2024 рік вдалося розмінувати майже 695 кв. км.

Про це поінформував Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Підсумували результати 2024 року та окреслили коло завдань на цей рік... Серед планів на 2025 рік: провести роботи з технічного обстеження територій на площі в 31 тис. кв. км; впровадити нові інноваційні технології, зокрема з використанням безпілотників та роботизованих комплексів; створити Реєстр територій забруднених або ймовірно забруднених", — поінформував глава уряду.

Як повідомив Шмигаль, у 2024 році підрозділи ДСНС та Національної поліції очистили майже 695 кв. км території та знищили більше 133 тис. мін і снарядів. Загалом від початку повномасштабної війни силами рятувальників та правоохоронців розміновано близько 2,1 тис. кв. км українських земель.

"Для нас принципово розмінувати державу за роки, а не за десятиліття. Завдяки залученню сучасних технологій це цілком можливо", — додає очільник Уряду. Загалом до 2033 року відповідно до Національної стратегії протимінної діяльності в уряді планують повернути у використання 80% територій, які зазнали безпосереднього впливу війни.

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