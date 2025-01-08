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За рік викрито 120 посадовців на незаконному переправленні громадян через кордон, – ДБР

Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

За рік викрито 120 посадовців на незаконному переправленні громадян через кордон, – ДБР
Фото: скрін

За рік викрито 120 посадовців на незаконному переправленні громадян через кордон, повідомляє Державне бюро розслідувань. 

У 2024 році працівники ДБР розслідували 287 кримінальних проваджень щодо таких фактів. За минулий рік у цих провадженнях було повідомлено про підозру 120 посадовцям, до суду скеровано 61 обвинувальний акт. Серед фігурантів найчастіше траплялися працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.

Сума лише задокументованих хабарів у кримінальних провадженнях щодо нелегального переправлення військовозобов’язаних через державний кордон склала 11 млн 400 тис. гривень. Завдяки роботі ДБР було арештовано майно фігурантів загальною вартістю майже 11 млн гривень.

Для переправлення чоловіків за кордон, зловмисники організовували підроблені діагнози для своїх «клієнтів», оформлювали їх як волонтерів та водіїв гуманітарних вантажів, знімали з військового обліку через відкриття фіктивних кримінальних проваджень тощо.

Також поширені схеми переведення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску або за допомогою «липового» одруження на особі з інвалідністю.

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