На Донеччині росіяни за добу поранили трьох мирних мешканців

На Донеччині росіяни за минулу добу поранили трьох мирних мешканців.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА.

“За 7 січня росіяни поранили 3 жителів Донеччини – у Покровську”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 8 січня.

Волноваський район. Пошкоджено приватні будинки у Великій Новосілці, Розливі, Андріївці та Улакли.

Покровський район. У Покровську поранено 3 людини, пошкоджено 2 приватні будинки, 2 багатоповерхівки і підприємство.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 3 будинки і 2 нежитлові приміщення.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 8 будинків. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення.

Всього за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 152 людини, у тому числі 8 дітей.

Нагадаємо, цієї ночі Сили ППО збили над Україною 41 із 64 запущених ворогом ударних дронів. Ще 22 ворожі безпілотники локаційно втрачені.