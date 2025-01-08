Уночі Росія двічі обстріляла Нікопольщину

Вдарив ворог і по Синельниківському району.

У ніч на 8 січня агресор двічі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області – Марганець та Покровську громаду. Цілив з РСЗВ "Град" і важкої артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Понівечені 2 приватні будинки та надвірна споруда.

Вдарив ворог і по Синельниківському району. Збитки уточнюються.Минулося без жертв.

Вранці в небі над областю підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий БпЛА. Ймовірно, шахед.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки обстрілу Дніпропетровщини