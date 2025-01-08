Уночі Росія двічі обстріляла Нікопольщину

У ніч на 8 січня агресор двічі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області – Марганець та Покровську громаду. Цілив з РСЗВ "Град" і важкої артилерії.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Понівечені 2 приватні будинки та надвірна споруда.
Вдарив ворог і по Синельниківському району. Збитки уточнюються.Минулося без жертв.
Вранці в небі над областю підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий БпЛА. Ймовірно, шахед.
- Нещодавно у Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік.