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Уночі Росія двічі обстріляла Нікопольщину

Вдарив ворог і по Синельниківському району. 

Уночі Росія двічі обстріляла Нікопольщину
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 8 січня агресор двічі обстріляв Нікопольщину Дніпропетровської області – Марганець та Покровську громаду. Цілив з РСЗВ "Град" і важкої артилерії.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

Понівечені 2 приватні будинки та надвірна споруда. 

Вдарив ворог і по Синельниківському району. Збитки уточнюються.Минулося без жертв.

Вранці в небі над областю підрозділ ПвК "Схід" знищив ворожий БпЛА. Ймовірно, шахед.

Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини

  • Нещодавно у Нікополі через артобстріл російської армії загинув 43-річний чоловік. 
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