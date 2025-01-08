Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міністерство очікує, що впровадження цих стандартів підвищить рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах.

Міністерство оборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги.

Як повідомляє пресслужба відомства, документ включає два основні стандарти:

типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги;

типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.

Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки та охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

Другий стандарт розширює перелік знань та навичок порівняно із першим, оскільки створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців. Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на наданні допомоги в несприятливому середовищі, техніках переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання й кровообігу, а також особливостях допомоги під час евакуації.

Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.

“Чуємо потреби фронту, і одна з них – це якісна підготовка. Навички й знання, необхідні для успішного надання домедичної допомоги, мають бути урегульовані. Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою”, – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова.

Міністерство очікує, що впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів.