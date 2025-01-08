На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
На Вінниччині прикордонники затримали "дайверів", які в ластах та гідрокостюмах планували перепливти Дністер
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Працівник ТЦК у Вінницькій області за $16 000 "продавав" обіцянки дати відстрочку від мобілізації
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
Король Данії змінив державний герб на тлі територіальних претензій Трампа
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
«Гра в кальмара-2»: герой, який програє
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Оприлюднені неофіційні результати голосування за членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
Михайло Винницький: «Беріть краще з Заходу і залишайте їм решту. Ми намагаємося це робити»
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових

Міністерство очікує, що впровадження цих стандартів підвищить рівень компетентності військовослужбовців у наданні допомоги в бойових та екстремальних умовах.

Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військових
Фото: Міноборони

Міністерство оборони затвердило нові стандарти підготовки з домедичної допомоги.

Як повідомляє пресслужба відомства, документ включає два основні стандарти

  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги;
  • типовий стандарт підготовки з домедичної допомоги розширеної базового рівня.

Перший стандарт розрахований на використання насамперед при проведенні базової загальновійськової підготовки та охоплює підготовку до надання допомоги при критичних кровотечах, порушеннях дихання, травмах грудної клітки, голови та очей, опіках і переломах. Також стандарт включає запобігання гіпотермії, використання індивідуального набору медикаментів та правила евакуації постраждалих.

Другий стандарт розширює перелік знань та навичок порівняно із першим, оскільки створений для підготовки з домедичної допомоги стрільців-санітарів та їм відповідних, офіцерського та сержантського складу, військових фахівців. Навчальні блоки тривалістю від шести годин зосереджені на наданні допомоги в несприятливому середовищі, техніках переміщення постраждалих в укриття, забезпеченні прохідності дихальних шляхів, оцінці та підтримці дихання й кровообігу, а також особливостях допомоги під час евакуації.

Навчання за обома стандартами передбачає формат лекцій із мультимедійним супроводом, практичні заняття у малих групах та симуляційних занять у польових умовах з імітацією бойової обстановки. Сертифіковані інструктори мають використовувати інформативно-доказовий та пояснювально-ілюстративний методи, а також інтерактивні засоби, включаючи комп'ютерну техніку та навчальні мобільні застосунки.

Оцінювання знань та навичок здійснюватиметься за допомогою спеціальних листів, що поєднують теоретичні питання та практичні завдання. Військовослужбовці, які продемонструють високий потенціал, можуть бути рекомендовані для подальшої фахової підготовки за медичними військово-обліковими спеціальностями.

“Чуємо потреби фронту, і одна з них – це якісна підготовка. Навички й знання, необхідні для успішного надання домедичної допомоги, мають бути урегульовані. Ми формували нові стандарти з урахуванням унікального бойового досвіду наших медиків та бійців, здобутого у боротьбі з російською агресією, та стандартів країн-партнерів. Завдяки впровадженню Міноборони такої практики, військовослужбовці отримають більше актуальних практичних знань та навичок, які допоможуть рятувати життя на полі бою”, – зазначила директор Департаменту охорони здоров’я Міноборони Оксана Сухорукова. 

Міністерство очікує, що впровадження цих стандартів забезпечить високий рівень підготовки військових, що дозволить їм ефективно надавати домедичну допомогу в умовах бойових дій та інших екстремальних ситуаціях, зберігаючи життя та здоров'я своїх побратимів.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies