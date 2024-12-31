Під час створення Центру хочуть врахувати досвід поранених бійців, які вже пройшли процес протезування.

Державний секретар МВС Інна Ящук розповіла, що новий протезно-реабілітаційний центр МВС забезпечить повний цикл медичного супроводу поранених бійців.

Про це вона сказала під час зустрічі з генеральним директором Protez Foundation Юрієм Арошидзе та ветеранами російсько-української війни, повідомляє пресслужба МВС.

Під час заходу була представлена концепція протезно-реабілітаційного центру, який буде створений на базі одного з медичних закладів МВС.

Відомство зазначає, що створення протезно-реабілітаційного центру є важливим кроком у забезпеченні медичних та соціальних потреб бійців системи МВС, які отримали поранення внаслідок бойових дій.

Інна Ящук наголосила на необхідності врахування досвіду бійців, які вже пройшли процес протезування.

“Наша мета – створити середовище, у якому хлопці та дівчата знатимуть, що є місце, де вони можуть отримати повний спектр протезування: від виготовлення індивідуальних протезів до повноцінного відновлення функціональності та адаптації до нового життя”, – зазначила Інна Ящук.