ВООЗ закликала Китай розкрити походження коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Китаю із закликом поділитися інформацією та надати доступ до досліджень, пов'язаних із походженням коронавірусу.
Як пише The Guardian, ВООЗ випустила звернення до офіційного Пекіна у п'яту річницю перших повідомлень про виникнення у провінції Ухань випадків дивної "вірусної пневмонії", яка згодом виявиться інфекцією, відомою як Covid-19.
У ВООЗ наголошують, що розсекречення Китаєм походження коронавірусу є запорукою того, що світ "зможе адекватно підготуватися та запобігти майбутнім епідеміям та пандеміям".
Covid-19 став причиною смерті близько семи мільйонів людей. Він завдав небачених збитків світовій економіці та став одним із найбільших в сучасній історії випробувань для системи охорони здоров'я.
- Генеральний директор ВООЗ потрапив під бомбардування під час гуманітарної місії у Ємені.