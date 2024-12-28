Китай спустив на воду перший десантний корабель нового покоління

На ньому використовують електромагнітну систему катапультування, яка є тільки ще на одному кораблі у світі.

Китай спустив на воду свій перший десантний корабель нового покоління. Він доповнить військово-морський флот країни, який змагається з військовою могутністю Сполучених Штатів.

Про це пише CNN.

Десантний корабель "Сичуань" типу 076 зійшов на воду на верфі в Шанхаї. Його назвали на честь південно-західної провінції країни.

Завдяки водотоннажності понад 40 000 тонн Type 076 входить до числа найбільших у світі десантних кораблів. У нього є дворівнева надбудова та повнорозмірна льотна палуба. Крім іншого Type 076 можна використовувати як "масивну" платформу для безпілотників, а також є можливість розгортання вертольотів і десантних кораблів-амфібій, які можуть транспортувати понад 1000 морських піхотинців.

Також на ньому використовують електромагнітну систему катапультування. Вона дозволить Type 076 запускати більші та важчі літаки, ніж без такої технології. Це означає, що літаки можуть перевозити більше палива. Це розширює дальність їх дії та корабля як бойової платформи.

Крім китайського, лише один військовий корабель у світі використовує таку систему. Це найновіший авіаносець ВМС США, USS Gerald R Ford. Також таку систему матиме китайський авіаносець "Фуцзянь", який проходить ходові випробування і ще не введений в експлуатацію.

Зважаючи на великі розміри корабля, він повинен мати можливість "перевозити більше всього", ніж китайські менші десантні кораблі типу 075, десантні кораблі ВМС США класу "Америка" та японські вертольотоносці класу "Ідзумо". Як зазначили аналітики, такі розміри свідчать про "прихильність ВМС Китаю до експедиційної та десантної війни та розширення можливостей для цього".

Китай, який вже може похвалитися найбільшими військово-морськими силами у світі , будує авіаносці та великі військові кораблі "приголомшливими темпами", намагаючись наздогнати військову перевагу США.