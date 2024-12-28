Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Північнокорейський наступ у Курській області
Північнокорейський наступ у Курській області
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
У Росії зняли "соціальне відео" про те, як їх ППО збиває Санта Клауса над Кремлем
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
FT: Україна отримала першу партію скрапленого газу зі США
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Президент Чехії отримав різдвяний подарунок від 10-ої бригади ЗСУ
Бенгальський геноцид
Бенгальський геноцид
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
На Харківщині провели майже 40 обшуків у працівників районних ТЦК та ВЛК
ГоловнаСвіт

Молдова не виключає звернення до Міжнародного арбітражу, оскільки Росія припинила постачати їй газ

Росія пригрозила, що з 1 січня зупиниє постачання блакитного палива до Молдови.

Молдова не виключає звернення до Міжнародного арбітражу, оскільки Росія припинила постачати їй газ
Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан
Фото: EPA/UPG

28 грудня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до Молдови і пригрозив звернутися з цього привожу до Міжнародного арбітражу, передає Newsmaker.

Глава уряду заявив, що влада «уважно вивчить правові можливості».

«Це рішення знову підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла та тепла у розпал зими. Росія використовує енергію як політичну зброю і перетворює жителів Придністров'я на заручників. Уряд засуджує такі репресивні тактики і наголошує, що не визнає жодних передбачуваних боргів, які спростував міжнародний аудит», — заявив Речан.

Глава уряду додав, що Молдова впорається з будь-якими труднощами, які можуть виникнути через «рішення Кремля». 

За словами Речана, Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб знизити залежність Правобережжя від РФ.

Ця заява прозвучала після інформації від «Газпрому» про те, що 1 січня 2025 року о 8:00 за московським часом РФ «обмежить» постачання газу до Молдови до нуля кубометрів на добу через «невиконання платіжних зобов'язань».

Йдеться про заборгованість розміром 8,6 млн доларів відповідно до результатів міжнародного аудиту.

До речі, раніше тимчасовий виконувач обов’язків керівника Moldovagaz Вадим Чебан повідомляв, що з грудня 2022 року весь газ, що постачається з Росії, передавали в придністровський регіон. А газ для споживачів правобережжя купували на регіональних та європейських ринках. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies