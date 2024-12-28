Молдова не виключає звернення до Міжнародного арбітражу, оскільки Росія припинила постачати їй газ

Росія пригрозила, що з 1 січня зупиниє постачання блакитного палива до Молдови.

28 грудня прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан засудив рішення російського «Газпрому» припинити постачати газ до Молдови і пригрозив звернутися з цього привожу до Міжнародного арбітражу, передає Newsmaker.

Глава уряду заявив, що влада «уважно вивчить правові можливості».

«Це рішення знову підтверджує намір Кремля залишити жителів придністровського регіону без світла та тепла у розпал зими. Росія використовує енергію як політичну зброю і перетворює жителів Придністров'я на заручників. Уряд засуджує такі репресивні тактики і наголошує, що не визнає жодних передбачуваних боргів, які спростував міжнародний аудит», — заявив Речан.

Глава уряду додав, що Молдова впорається з будь-якими труднощами, які можуть виникнути через «рішення Кремля».

За словами Речана, Молдова диверсифікувала джерела постачання газу, щоб знизити залежність Правобережжя від РФ.

Ця заява прозвучала після інформації від «Газпрому» про те, що 1 січня 2025 року о 8:00 за московським часом РФ «обмежить» постачання газу до Молдови до нуля кубометрів на добу через «невиконання платіжних зобов'язань».

Йдеться про заборгованість розміром 8,6 млн доларів відповідно до результатів міжнародного аудиту.

До речі, раніше тимчасовий виконувач обов’язків керівника Moldovagaz Вадим Чебан повідомляв, що з грудня 2022 року весь газ, що постачається з Росії, передавали в придністровський регіон. А газ для споживачів правобережжя купували на регіональних та європейських ринках.