​У Молдові зобовʼязали економити світло в години пік

Заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години - з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Молдовська комісія з надзвичайних ситуацій вжила заходів, спрямованих на зниження споживання електроенергії у години пік.

Про це повідомляє NewsMaker.

Йдеться про заходи, спрямовані на скорочення споживання електрики у години пік у державних та комерційних установах, зокрема скорочення використання ліфтів та ескалаторів, зменшення використання штучного освітлення, скорочення використання вуличного освітлення там, де це не загрожує безпеці громадян.

Заходи економії стосуються споживання в ранкові та вечірні години - з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

Там, де це можливо, адміністратори громадських та торгових будівель повинні забезпечити:

зниження внутрішнього освітлення в будинках мінімум на 30% та його відключення після того, як приміщення залишаються порожніми;

відключення освітлення вітрин, декоративного, архітектурного та рекламного освітлення (внутрішнього та зовнішнього), за винятком освітлення вивісок у неробочий час;

обмеження роботи ескалаторів у годинник з 7:00 до 11:00 та з 18:00 до 23:00.

В свою чергу, адміністратори підприємств водопостачання та каналізації повинні мінімізувати споживання електроенергії з 7:00-11:00 та з 18:00-23:00, максимально використовуючи потенціал накопичувальних резервуарів.

Крім цього, центральні та місцеві органи влади повинні оцінити можливості та вжити заходів для скорочення споживання електроенергії, особливо в години пік, без шкоди для безпеки, здоров'я громадян чи функціонування основних послуг.