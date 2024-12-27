Парламент Молдови визнав Росію головною загрозою у новій стратегії оборони

За 10 років війська країни мають піднятися у рейтингу боєздатності на 10 позицій.

Молдовський парламент у четвер затвердив національну стратегію оборони на наступне десятиліття, офіційно визначивши Росію найбільшим джерелом екзистенційних загроз для держави.

Як пише "Європейська правда", рішення було ухвалене на тлі жорстких суперечок між проєвропейськими силами президентки Маї Санду та опозиційними прихильними до Росії партіями.

Документ містить положення щодо чинників, які становлять загрозу для національної безпеки Молдови - війна в Україні, її потенційне розширення на сусідню з країною Одеську область, гібридні атаки з боку Кремля, військовий контингент РФ в окупованому Придністров'ї та власні збройні формування невизнаної "республіки".

Молдова прагне збільшити фінансування сфери оборони та поліпшити підготовку армії таким чином, щоб у глобальному рейтингу боєздатності Global Firepower через 10 років війська країни піднялися з передостаннього 144-ого місця бодай на 134-е.

НАТО, згідно з текстом стратегії, "відіграє вирішальну роль у стримуванні агресії", але Молдова не має намір змінювати свій нейтральний статус, тож намагатися вступити до Альянсу держава не буде.