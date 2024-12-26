Головне за четвер, 26 грудня: понад 160 боєзіткнень, удар по Льгову на Курщині

Бойові дії на Донеччині, 164 бойових зіткнення, ворожі обстріли, відключення світла. Яким запам’ятається 1037-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 26 грудня відбулося 164 бойових зіткнення.

Найбільша кількість – на Покровському напрямку. Також активні бої точаться на Лиманському та Курахівському напрямках.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Наразі відомо про 21 авіаційний удар із застосуванням 31 КАБ і 424 артилерійських обстрілів, зокрема 18 - із реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 26 грудня – в новині.

Держава-агресор Росія продовжує використовувати війська КНДР у бойових діях проти України, повідомляє ГУР.

Вранці 20 грудня 2024 року штурмовики армії КНДР на одній із ділянок зазнали санітарних втрат у кількості щонайменше 5 військовослужбовців. Утім російські офіцери наказали продовжувати утримання позиції.

Також підтверджено ураження мінометного розрахунку підрозділу армії КНДР.

На передових рубежах північнокорейським підрозділам не вистачає питної води – через активні бойові дії логістика ускладнена.

Подробиці – в новині.

Унаслідок удару Сил оборони по Льгову на Курщині 25 грудня загинув заступник комбрига і 17 військових, більшість з яких офіцери, повідомляє СтратКом ЗСУ.

“За уточненою інформацією, будівля, де розміщувався командний пункт 810-ї ОБрМП, частково знищена. У результаті удару, ймовірно, загинув заступник командира бригади та ще 17 військовослужбовців зс рф, більшість з яких – офіцери Штабу”, – йдеться в повідомленні.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у відповідь на оголошену Путіним “дуель” ударом по Рильську 20 грудня було знищено штаб 155-ї бригади морпіхів. Саме прапор 155-ї бригади розгорнули за Путіним під час пресконференції.

За даними попереднього розслідування, пасажирський літак Embraer 190 "Азербайджанських авіаліній", який розбився під Актау, пошкодила російська ракета.

Про це Euronews повідомили співрозмовники в уряді Азербайджану. За їхніми даними, це була ракета класу "земля-повітря", її випустили по рейсу 8432 під час загрози безпілотної авіації над Грозним. Ракета вибухнула поряд із літаком.

Співрозмовники з уряду також повідомили, що пілоти просили про екстрену посадку в російських аеропортах, але їм не дали дозволу, а натомість наказали летіти через Каспійське море - у бік Актау в Казахстані.

Згідно з отриманими даними, системи GPS-навігації літака були заглушені упродовж усього шляху польоту над морем.

Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів у п'ятницю, 27 грудня, заплановані з 08:00 до 17:00, будуть застосовані пів черги, повідомляє Укренерго.

Для бізнесу та промисловості із 08:00 до 17:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

В компанії нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через масовану ракетно-дронову атаку Росії 25 грудня. "Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – заявили в компанії.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!