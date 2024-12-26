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​Росіяни завдали понад 20 ударів по Нікопольщині

Внаслідок одного з ударів у Нікополі постраждали люди. 

​Росіяни завдали понад 20 ударів по Нікопольщині
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 26 грудня 2024 року
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 26 грудня, російська армія понад 20 разів атакувала Нікопольщину Дніпропетровської області артилерією та БпЛА. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили по Нікополю, Марганецкій, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській громадах. 

На жаль, внаслідок одного з ударів у Нікополі постраждали люди

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Також в районі пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, гімназія, підприємство, 5 торгівельних кіосків, 16 приватних будинків, 4 господарські споруди, багатоповерхівка, авто, газогони і лінії електропередач.

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