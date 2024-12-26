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Графіки відключення світла 27 грудня діятимуть із 08:00 до 17:00, - Укренерго

Обмежити споживання електроенергії вимушені атаку Росії 25 грудня.

Графіки відключення світла 27 грудня діятимуть із 08:00 до 17:00, - Укренерго
Фото: EPA/UPG

Погодинні відключення електроенергії для побутових споживачів у п'ятницю, 27 грудня, заплановані з 08:00 до 17:00, будуть застосовані пів черги.

Про це повідомляє Укренерго.

Для бізнесу та промисловості із 08:00 до 17:00 діятимуть графіки обмеження потужності.

В компанії нагадали, що обмежити споживання електроенергії вимушені через масовану ракетно-дронову атаку Росії 25 грудня.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – заявили в компанії.

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