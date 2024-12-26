На Харківщині посадовець міськради намагався привласнити 5 млн грн, виділених на відбудову житла

Він складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах держпрограми "єВідновлення".

На Харківщині викрили та заблокували протиправну схему, яку організував заступник начальника однієї з міських рад. Посадовець намагався привласнити кошти, виділені територіальній громаді на відбудову зруйнованого та пошкодженого російськими окупантами житла.

Про це повідомив речник управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Чиновник очолював комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені росіянами об’єкти. За матеріалами справи, він підшукував будинки, що потребували відновлення, складав фіктивні акти пошкодження майна та укладав незаконні угоди в межах державної програми "єВідновлення".

До протиправної схеми він залучив свою близьку родичку, яка допомагала "виводити" гроші, та ще двох спільників. Один складав завідомо неправдиві експертні звіти про обстеження житлових будинків, значно завищуючи обсяг пошкоджень або руйнувань об’єкту. За попередніми даними, сума завданих державі збитків могла становити 5 млн гривень.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили гроші та документи з доказами протиправної діяльності.

Усім фігурантам повідомили про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за наступними статтями Кримінального кодексу: ч.5 ст.191, чч.2,5 ст. 27, ч.2 ст.15, чч.4,5 ст.191 КК України (співучасть, замах та привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану); ч.2 ст.209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Триває досудове розслідування.