У Дії відновили оформлення дозволів на виконання будівельних робіт

Також можна внести зміни до вже виданих дозволів.

На порталі Дія відновили можливість отримати дозвіл на виконання будівельних робіт або ж внести зміни до вже виданого дозволу.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Дії.

"Сервіси Дії поступово повертаються. Запрацювала послуга на порталі, з якою швидко та без черг можна отримати дозвіл на будівництво або відредагувати готовий будівельний документ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуга стосується дозволів на будівництво обʼєктів середнього та високого класу наслідків. Також у випадку, коли треба змінити замовника, підрядника, адресу чи щось інше.

"А ще ваша будівельна заявка на порталі Дія буде захищена від поширених помилок. Система виловлює їх до надсилання. Тому коли заповните заявку онлайн, будьте певні — в органах будівельного контролю її розглянуть", – наголосили у Дії.