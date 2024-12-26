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Оголосили конкурс на оцінювача та управителя арештованих російських підприємств у Чернігові

Після проведення незалежної оцінки, ринкових консультацій та встановлення критеріїв активи опублікують на Prozorro.

Оголосили конкурс на оцінювача та управителя арештованих російських підприємств у Чернігові
Одне із арештованих підприємств
Фото: Скріншот відео АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розпочинає процес відбору оцінювача та управителя для арештованих російських активів у Чернігові.

Як зазначено у повідомленні пресслужби Агентства, йдеться про ПрАТ «Чексіл-Автосервіс», ПрАТ «Чексіл» та ПрАТ «Менеджінг компані». 

Перед оголошенням конкурсів співробітники АРМА та представники СБУ провели  детальний огляд цих активів. Встановили, що на території успішно працюють українські підприємства з потужною виробничою базою та сучасним обладнанням. Зокрема, там розташовані складські приміщення, пилорами для виробництва паркету, текстильне обладнання, магазини меблів та інших товарів тощо.

Арештовані активи також включають нежитлові приміщення колишнього камвольно-суконного комбінату "Чексіл" – одного з найбільших підприємств текстильної промисловості України, яке останні 10 років переважно здавало приміщення в оренду під склади та офіси. Це усе передали в управління АРМА за ухвалою Деснянського районного суду міста Чернігова.

"Російські арештовані активи мають працювати на користь держави Україна, а суб'єкти господарювання мають за прозорими процедурами взяти участь у конкурсі на управління активами, щоби поповнювати державний бюджет. Усі зацікавлені особи, включаючи іноземний бізнес, які відповідають кваліфікаційним вимогам, можуть взяти участь у відборі", – зазначили у АРМА. 

Після проведення незалежної оцінки, ринкових консультацій та встановлення критеріїв актив буде опубліковано на Prozorro.

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