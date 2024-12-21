Російські окупанти завдали 70 ударів по прикордонню Сумщини, Харківщини та Чернігівщини

Минулої доби російська армія 70 разів атакувала з різних видів озброєння прикордоння Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Загалом пролунало 168 вибухів. Пошкоджені об’єкт критичної інфраструктури, адмінбудівля та складське приміщення.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області під ворожим ударом опинилися 9 населених пунктів Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської та Сновської громад, а саме: Берилівка, Сеньківка, Богданове, Михальчина Слобода, Семенівка, Грем’ячка, Тимоновичі, Клюси та Єліне.

Росіяни застосували для атак міномети, ствольну артилерію, FPV-дрони та невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з безпілотників.

У Сумській області ударів армії РФ зазнали 19 населених пунктів Сумського, Охтирського, Конотопського та Шосткинського районів, а саме: Суми, Тур’я, Високе, Мезенівка, Грабовське, Покровка, Славгород, Дмитрівка, Велика Писарівка, Олександрівка, Пономаренки, Козаче, Нововасилівка, Винторівка, Вовківка, Старикове, Біла Береза, Яструбщина, Середина-Буда.

По прикордонню Сумщини російські війська задіяли для атак невідомі вибухонебезпечні предмети, які скидали з БПЛА. FPV-дрони, застосовували міномети і ствольну артилерію та завдали ракетного удару.

У Сумах внаслідок ймовірно ракетного удару пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури та складське приміщення. У Середині-Буді внаслідок атаки FPV-дроном пошкоджена адміністративна будівля.

У Харківській області російські загарбники вдарили по двох населених пунктах Богодухівського району: Олександрівці та Тимофіївці. Застосували для цього міномети, FPV-дрони й невідомі вибухонебезпечні предмети.