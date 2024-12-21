Вибухотехніки Сумщини знешкодили бойову частину російської ракети Х-59

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили бойову частину ворожої авіаційної ракети Х-59, яка впала у полі.

Про це інформує Національна поліція України.

До правоохоронців звернулися жителі одного з населених пунктів Сумщини про те, що на полі впала ракета.

"Ми визначили, що це уламки російської авіаційної ракети Х-59 класу «повітря-поверхня». Її бойова частина, що важить понад 280 кілограмів, не вибухнула, тож було проведено її знешкодження на місці. Потім ми вивезли її в безпечне місце для знищення шляхом підриву", — розповів начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.