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Вибухотехніки Сумщини знешкодили бойову частину російської ракети Х-59

Ворожа ракета упала посеред поля.

Вибухотехніки Сумщини знешкодили бойову частину російської ракети Х-59
Фото: Національна поліція України

Вибухотехніки поліції Сумщини знешкодили бойову частину ворожої авіаційної ракети Х-59, яка впала у полі.

Про це інформує Національна поліція України.

До правоохоронців звернулися жителі одного з населених пунктів Сумщини про те, що на полі впала ракета.

"Ми визначили, що це уламки російської авіаційної ракети Х-59 класу «повітря-поверхня». Її бойова частина, що важить понад 280 кілограмів, не вибухнула, тож було проведено її знешкодження на місці. Потім ми вивезли її в безпечне місце для знищення шляхом підриву", — розповів начальник управління вибухотехнічної служби ГУНП в Сумській області Ігор Черняк.

  • 20 грудня росіяни завдали комбінованого ракетного удару по Києву. Попередньо, ворог застосував аеробалістичні ракети "Кинджал" з бортів МіГ-31К та балістичні ракети типу Іскандер/KN-23. Всього було випущено 8 ракет.
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