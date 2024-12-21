Уночі російська армія завдала авіаудару по онкодиспансеру в Херсоні

Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по онкодиспансеру Херсона, випустивши два КАБи. В ОВА показали наслідки влучання.

Фото наслідків авіаудару по медичному закладу опублікував очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Так зараз виглядає онкодиспансер у Херсоні. Минулої ночі російські окупаційні війська завдали удару по медичному закладу з авіації, випустивши два КАБи", — ідеться у повідомленні.

Під час обстрілу пацієнти та медичний персонал не постраждали. Однак будівля зазнала значних руйнувань.

"Це черговий акт терору, спрямований проти мирного населення. росія вкотре демонструє свою сутність країни-агресора, яка цілеспрямовано знищує усе важливе для життя", — додає Прокудін.