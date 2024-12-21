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Застряг поміж дерев: у Київській області виявили російський безпілотник-приманку

БпЛА не мав бойової частини.

Застряг поміж дерев: у Київській області виявили російський безпілотник-приманку
Фото: ДСНС

Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій в одному з населених пунктів Київської області зняли з дерева залишки ворожого безпілотника.

Про це повідомила ДСНС.

"У одному з населених пунктів Київської області піротехніки Мобільного рятувального центру ДСНС України зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців", — ідеться у повідомленні.

Уночі Сили ППО знищили 57 із 113 "шахедів", якими Росія атакувала Україну. Ще 56 дронів локаційно втрачені.

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