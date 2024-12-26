На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
На Львівщині затримали депутата облради та його спільника, які намагались видурити гроші у підприємця, – ДБР
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Трамп пообіцяв перейменувати найвищу гору Сполучених Штатів
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЗМІ: Байден на прощання завдасть удару по путінській "військовій скрині"
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
ЦПД: пасажирський літак, який розбився під Актау, був збитий російським ЗРК
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
​Кабмін продовжив термін діючих бронювань від мобілізації через припинення роботи держреєстрів
ГоловнаСуспільствоВійна

​Армія ворога за добу втратила 1540 солдатів

Від початку вторгнення Сили оборони знищили близько 780 860 окупантів.

​Армія ворога за добу втратила 1540 солдатів
Танк Сил оборони України
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1540 окупантів, 2 ворожі танки, 24 артилерійські системи, 10 бойових броньованих машин та систему ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
  • танків ‒ 9630 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,
  • артилерійських систем – 21357 (+24) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
  • крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies