​Армія ворога за добу втратила 1540 солдатів

Упродовж доби Сили оборони знищили 1540 окупантів, 2 ворожі танки, 24 артилерійські системи, 10 бойових броньованих машин та систему ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 780 860 (+1540) осіб,
- танків ‒ 9630 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19933 (+10) од,
- артилерійських систем – 21357 (+24) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1031 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20971 (+63),
- крилаті ракети ‒ 3003 (+55),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32180 (+63) од,
- спеціальна техніка ‒ 3667 (+0).