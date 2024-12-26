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Центр протидії дезінформації підтвердив, що Росія збила цивільний літак

Рейс з Баку до Грозного був обстріляний зенітно-ракетним комплексом.

Центр протидії дезінформації підтвердив, що Росія збила цивільний літак
Місце авіатрощі
Фото: EPA/UPG

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко на своїй сторінці у Telegram заявив, що азербайджанський літак, який впав у Казахстані, зазнав обстрілу з боку російської системи протиповітряної оборони.

За словами посадовця, по судну марки Embraer 190 "працював" зенітно-ракетний комплекс країни-агресора. Росіяни мали закрити повітряний простір над Грозним, де в цей час літали безпілотники, але не зробили цього.

Коли цивільний літак отримав пошкодження, замість того, щоб екстрено посадити його у чеченській столиці та врятувати життя екіпажу та пасажирів, окупанти вирішили спрямувати рейс до Казахстану. 

На світлинах, оприлюднених з місця авіатрощі, видно, що отвори на фузеляжі судна характерні для зенітної установки. Збиття літака системою ППО підтверджують навіть російські "воєнкори".

Із 67 людей на борту загинули 38, включно з обома пілотами. 

   

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