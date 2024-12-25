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Колаборантку з Херсонщини засудили до 11 років ув’язнення

Раніше слідчі заочно повідомили жінці про підозру.

Колаборантку з Херсонщини засудили до 11 років ув’язнення
Колаборантку з Херсонщини засудили до 11 років ув’язнення
Фото: Поліція Херсонської області

Колаборантці з Херсонської області винесли вирок за те, що вона організувала роботу школи за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Вона визнана винною та засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років із конфіскацією всього належного їй майна та позбавленням права обіймати посади й займатися діяльністю, пов`язаною з освітнім процесом, строком 15 років”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше слідчі заочно повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” та ч. 1 ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” Кримінального кодексу України.

  • Співробітники поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнослужителю.
  • Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після деокупації чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним. 
  • СБУ затримала ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Корегувальниці, "віцемеру" та "паспортистці" загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
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