Раніше слідчі заочно повідомили жінці про підозру.

Колаборантку з Херсонщини засудили до 11 років ув’язнення

Колаборантці з Херсонської області винесли вирок за те, що вона організувала роботу школи за російськими стандартами.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Вона визнана винною та засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років із конфіскацією всього належного їй майна та позбавленням права обіймати посади й займатися діяльністю, пов`язаною з освітнім процесом, строком 15 років”, - йдеться у повідомленні.

Раніше слідчі заочно повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” та ч. 1 ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” Кримінального кодексу України.