Колаборантку з Херсонщини засудили до 11 років ув’язнення

Колаборантці з Херсонської області винесли вирок за те, що вона організувала роботу школи за російськими стандартами.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Вона визнана винною та засуджена до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 11 років із конфіскацією всього належного їй майна та позбавленням права обіймати посади й займатися діяльністю, пов`язаною з освітнім процесом, строком 15 років”, - йдеться у повідомленні.
Раніше слідчі заочно повідомили жінці про підозру за ч. 3 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” та ч. 1 ст. 111-2 “Пособництво державі-агресору” Кримінального кодексу України.
- Співробітники поліції Херсонської області повідомили про підозру у колабораційній діяльності священнослужителю.
- Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника “Дар’ївської колонії”, який працював на загарбників під час окупації Херсонщини. Після деокупації чоловік був мобілізований та потрапив на службу до одного з районних ТЦК Одеської області, де вручав повістки військовозобов’язаним.
- СБУ затримала ще трьох поплічників Росії, які співпрацювали з окупантами на Херсонщині. Корегувальниці, "віцемеру" та "паспортистці" загрожує від 15 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.