Прем'єр Британії Кір Стармер засудив російську масовану атаку по енергосистемі України 25 грудня

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив комбінований удар Росії по українській енергосистемі, пише The Independent.

"Віддаю належне стійкості українського народу і керівництву Президента Зеленського на тлі чергових атак кривавої і жорстокої воєнної машини Путіна, які не припиняються навіть на Різдво", — заявив Стармер.

Прем'єр наголосив, що зараз як ніколи необхідно збільшити підтримку України.

"Життєво важливо подвоїти нашу рішучість, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію і поклала край незаконній агресії Росії проти українського народу", — заявив Стармер.