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Прем'єр Британії Кір Стармер засудив російську масовану атаку по енергосистемі України 25 грудня

Стармер закликав збільшити допомогу Україні, щоб протистояти Путіну.

Прем'єр Британії Кір Стармер засудив російську масовану атаку по енергосистемі України 25 грудня
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив комбінований удар Росії по українській енергосистемі, пише The Independent.

"Віддаю належне стійкості українського народу і керівництву Президента Зеленського на тлі чергових  атак кривавої і жорстокої воєнної машини Путіна, які не припиняються навіть на Різдво", — заявив Стармер.

Прем'єр наголосив, що зараз як ніколи необхідно збільшити підтримку України.

"Життєво важливо подвоїти нашу рішучість, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію і поклала край незаконній агресії Росії проти українського народу", — заявив Стармер.

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