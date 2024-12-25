Ердоган привітав Кавелашвілі з обранням на посаду президента Грузії

Турецький лідер став п'ятим лідером, який привітав Кавелашвілі з перемогою.

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган привітав Михаїла Кавелашвілі з обранням на пост президента Грузії.

Як пише "Ехо Кавказу", турецький президент надіслав листа. У ньому він побажав Кавелашвілі успіхів "у виконанні цього почесного обов'язку".

"Я повністю впевнений, що за час Вашого перебування на посаді ми й надалі розвиватимемо дружні відносини та тісне співробітництво між нашими країнами, що відповідає нашим спільним інтересам і служить забезпеченню процвітання регіону", – йдеться у зверненні Ердогана, направленому грузинській стороні посольством Туреччини.

Лист датований 14 грудня. Саме цього дня виборча колегія обрала Михаїла Кавелашвілі на пост президента. Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція відмовляються визнавати його повноваження, оскільки вважають парламент, який брав участь у виборах, нелегітимним.

Ердоган став п'ятим лідером, який привітав Кавелашвілі з перемогою, після лідерів Білорусі, Азербайджану, Вірменії та Сербії. Лідери країн ЄС та США не вітали Кавелашвілі.