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Іран несподівано дозволив користування WhatsApp та Google Play

Країна все ще має одні з найжорсткіших у світі обмежень щодо інтернету.

Іран несподівано дозволив користування WhatsApp та Google Play
Фото: EPA/UPG

Іранська влада здійснила, за її словами, "перший крок щодо усунення інтернет-обмежень", дозволивши користування в країні месенджером WhatsApp та магазином цифрового контенту Google Play.

Як пише Deutsche Welle, попри пом'якшення політики щодо закордонних інтернет-сервісів, Іран залишається державою з одними із найжорсткіших у світі заборон на користування соцмережами. 

Під повним ембарго перебувають найпопулярніші платформи, пов'язані зі Сполученими Штатами - зокрема Facebook, X та YouTube. Також рішенням суду з 2018 року відключено доступ до месенджера Telegram. Попри це, чимало людей на постійній основі обходять обмеження за допомогою віртуальних приватних мереж - VPN. 

За словами правозахисників, соцмережі блокують через поширення в них антиурядової інформації та їхнього використання для координування протестів проти диктаторського режиму.

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