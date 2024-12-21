Албанія з 2025 року тимчасово заблокує доступ до TikTok

Албанія на рік заблокує заблокує доступ до TikTok, передає «Європейська правда».
Відповідно до рішення албанського уряду, блокування вступить у силу з початку 2025 року.
Поштовхом до такого кроку стала смерть 14-річного учня і поранення ще одного під час бійки в одній зі шкіл. Зясувалося, що конфлікт почався з протистояння у соцмережах.
Премʼєр-міністр Еді Рама зустрівся з учителями, батьками та психологами у Тирані, де сталася трагедія, і назвав TikTok «бандитом на районі», пообіцявши «вигнати цього бандита з нашого району протягом одного року».
«У Китаї TikTok пропагує, як студенти можуть відвідувати курси, як захищати природу, як зберігати традиції, але в TikTok за межами Китаю ми бачимо тільки покидьків і бруд. Навіщо нам це потрібно?» – обурився Рама.
Глава уряду додав, що його кабмін започаткує програми, які «лугуватимуть освіті студентів і допоможуть батькам стежити за життям своїх дітей».
- Раніше сім французьких сімей подали позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків покінчили життя самогубством, натрапивши на шкідливий контент на соціальній платформі
- Міністерство юстиції США подало цивільний позов до суду на TikTok і материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.