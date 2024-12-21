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Албанія з 2025 року тимчасово заблокує доступ до TikTok

Це сталося після смерті учня під час бійки в одній зі шкіл.

Албанія з 2025 року тимчасово заблокує доступ до TikTok
TikTok
Фото: phys.org

Албанія на рік заблокує заблокує доступ до TikTok, передає «Європейська правда».

Відповідно до рішення албанського уряду, блокування вступить у силу з початку 2025 року.

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Поштовхом до такого кроку стала смерть 14-річного учня і поранення ще одного під час бійки в одній зі шкіл. Зясувалося, що конфлікт почався з протистояння у соцмережах.

Премʼєр-міністр Еді Рама зустрівся з учителями, батьками та психологами у Тирані, де сталася трагедія, і назвав TikTok «бандитом на районі», пообіцявши «вигнати цього бандита з нашого району протягом одного року».

«У Китаї TikTok пропагує, як студенти можуть відвідувати курси, як захищати природу, як зберігати традиції, але в TikTok за межами Китаю ми бачимо тільки покидьків і бруд. Навіщо нам це потрібно?» – обурився Рама.

Глава уряду додав, що його кабмін започаткує програми, які «лугуватимуть освіті студентів і допоможуть батькам стежити за життям своїх дітей».

  • Раніше сім французьких сімей подали позов проти TikTok після того, як двоє 15-річних підлітків покінчили життя самогубством, натрапивши на шкідливий контент на соціальній платформі
  • Міністерство юстиції США подало цивільний позов до суду на TikTok і материнську компанію ByteDance за масові порушення законів про конфіденційність дітей.
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