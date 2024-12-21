Прем’єр Словаччини наступного тижня відвідає Путіна, оскільки Україна зупиняє транзит російського газу

За словами Вучича, найбільше від такого кроку України дістанеться Австрії і Словаччині.

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії 24 грудня, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу, пише Euronews.

Вучич сказав, що найбільше від кроку Києва страждають Словаччина і Австрія і заявив, що «ситуація складна».

За словами президента Сербії, візит Фіцо викличе реакцію інших лідерів ЄС.