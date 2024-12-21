У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
У Міноборони відреагували на відео, де люди в формі та поліцейський "викурювали" чоловіка з автомобіля
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Ракетна атака на Київ: у чотирьох районах зафіксовано падіння уламків (оновлено)
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Внаслідок ракетного удару росіян пошкоджено будівлю костелу святого Миколая в Києві
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
Зеленський про Путіна: "Люди гинуть, а йому "цікаво"… Довбойоб"
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
​Непридатних до військової служби будуть виключати з військового обліку, — голова центральної ВЛК ЗСУ
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
Усик знову здивував образом: головною деталлю став котик
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
Не страшно і не соромно. Як сповідатися, щоб отримати прощення?
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
​Низка нардепів хоче через Конституційний суд визнати всі конкурси з «міжнародниками» неконституційними (документ)
ГоловнаСвіт

Прем’єр Словаччини наступного тижня відвідає Путіна, оскільки Україна зупиняє транзит російського газу

За словами Вучича, найбільше від такого кроку України дістанеться Австрії і Словаччині.

Прем’єр Словаччини наступного тижня відвідає Путіна, оскільки Україна зупиняє транзит російського газу
Роберт Фіцо
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії 24 грудня, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу, пише Euronews.

Вучич сказав, що найбільше від кроку Києва страждають Словаччина і Австрія і заявив, що «ситуація складна».

За словами президента Сербії, візит Фіцо викличе реакцію інших лідерів ЄС.

  • Російський "Газпром" просив Молдову переконати Україну продовжити транзит газу її територією. Про це у коментарі LB.ua минулого місяця розповів віцепремʼєр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян під час Бухарестської безпекової конференції.
  • Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію, що безпосередньо матиме наслідки на можливості Росії постачати газ на територію окупованого Придністров'я. Водночас молдовська влада вживає заходів для забезпечення непідконтрольної території енергоресурсами, аргументуючи це бажанням уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
  • Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies