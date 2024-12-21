Прем’єр Словаччини наступного тижня відвідає Путіна, оскільки Україна зупиняє транзит російського газу

Президент Сербії Александр Вучич повідомив, що він неофіційно дізнався про запланований візит глави словацького уряду Роберта Фіцо до Росії 24 грудня, оскільки Україна з 1 січня 2025 року зупиняє транзит російського газу, пише Euronews.
Вучич сказав, що найбільше від кроку Києва страждають Словаччина і Австрія і заявив, що «ситуація складна».
За словами президента Сербії, візит Фіцо викличе реакцію інших лідерів ЄС.
- Російський "Газпром" просив Молдову переконати Україну продовжити транзит газу її територією. Про це у коментарі LB.ua минулого місяця розповів віцепремʼєр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян під час Бухарестської безпекової конференції.
- Як відомо, із 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію, що безпосередньо матиме наслідки на можливості Росії постачати газ на територію окупованого Придністров'я. Водночас молдовська влада вживає заходів для забезпечення непідконтрольної території енергоресурсами, аргументуючи це бажанням уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
- Зупинка транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".