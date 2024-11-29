Російський "Газпром" просив Молдову переконати Україну продовжити транзит газу її територією. Про це у коментарі LB.ua розповів віцепремʼєр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян під час Бухарестської безпекової конференції.
25 листопада молдовська делегація на чолі з міністром енергетики Віктором Парліковим відвідала Санкт-Петербург, де відбулася зустріч із головою ПАТ “Газпром” Олексієм Міллером. Серебрян сказав, що у росіян було два меседжі.
Перший: Молдова повинна переглянути питання історичного боргу перед "Газпромом" (борг за газ, який Росія постачала невизнаному Придністровʼю, облікувався за Кишиневом).
"І друге питання було, що Молдова повинна обговорити з Україною питання транзиту через її територію. Ми чітко розуміли позицію Києва, і ми з повною повагою ставимося до цієї позиції", – запевнив Серебрян.
Він нагадав, що, за словами Путіна, в Придністров'ї проживає 200 000 громадян Росії.
"І він (Парліков – ред.) сказав, що саме для цих російських громадян було б добре, так, забезпечити трохи газу протягом цієї зими. А вони («Газпром» – ред.) відповіли, що ми повинні обговорити це з українцями", – сказав Серебрян.
Він додав, що ідея молдовської делегації полягала не в тому, щоб обговорювати щось з українцями, а в тому, щоб використовувати Трансбалканську мережу і тому, хто буде платити за транзит. Молдова не готова платити за транзит для придністровського режиму.
"Це був наш обов'язок – обговорити питання транзиту газу, щоб якось вирішити проблему для громадян у регіоні. Ну, тепер, що має бути зрозуміло, якщо гуманітарна катастрофа або криза, гуманітарна криза, давайте будемо м'якше, то не Київ, не Кишинів має бути винуватим у цьому. За це треба звинувачувати Москву. Тому що фактично вони відкинули всі пропозиції Кишинева, щоб правильно вирішити цю проблему, для людей в регіоні", – сказав він.
- З 1 січня 2025 Україна зупиняє транзит російського газу своєю територію, що безпосередньо матиме наслідки на можливості Росії постачати газ на територію окупованого Придністров'я. Водночас молдовська влада вживає заходів для забезпечення непідконтрольної території енергоресурсами, аргументуючи це бажанням уникнути гуманітарної катастрофи в регіоні.
- Зупника транзиту пов'язана з тим, що з 2025-го завершується дія п'ятирічного контракту Натфогазу і "Газпрому". Угоду можна було продовжити ще на десять років, але через повномасштабний напад росіян Україна цього не робитиме. Більше на цю тему – в матеріалі "Дивні схеми: хто стоїть за спробами продовжити транзит російського газу".