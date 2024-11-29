Російський "Газпром" просив Молдову переконати Україну продовжити транзит газу її територією. Про це у коментарі LB.ua розповів віцепремʼєр-міністр з реінтеграції Республіки Молдова Олег Серебрян під час Бухарестської безпекової конференції.

25 листопада молдовська делегація на чолі з міністром енергетики Віктором Парліковим відвідала Санкт-Петербург, де відбулася зустріч із головою ПАТ “Газпром” Олексієм Міллером. Серебрян сказав, що у росіян було два меседжі.

Перший: Молдова повинна переглянути питання історичного боргу перед "Газпромом" (борг за газ, який Росія постачала невизнаному Придністровʼю, облікувався за Кишиневом).

"І друге питання було, що Молдова повинна обговорити з Україною питання транзиту через її територію. Ми чітко розуміли позицію Києва, і ми з повною повагою ставимося до цієї позиції", – запевнив Серебрян.

Він нагадав, що, за словами Путіна, в Придністров'ї проживає 200 000 громадян Росії.

"І він (Парліков – ред.) сказав, що саме для цих російських громадян було б добре, так, забезпечити трохи газу протягом цієї зими. А вони («Газпром» – ред.) відповіли, що ми повинні обговорити це з українцями", – сказав Серебрян.

Він додав, що ідея молдовської делегації полягала не в тому, щоб обговорювати щось з українцями, а в тому, щоб використовувати Трансбалканську мережу і тому, хто буде платити за транзит. Молдова не готова платити за транзит для придністровського режиму.

"Це був наш обов'язок – обговорити питання транзиту газу, щоб якось вирішити проблему для громадян у регіоні. Ну, тепер, що має бути зрозуміло, якщо гуманітарна катастрофа або криза, гуманітарна криза, давайте будемо м'якше, то не Київ, не Кишинів має бути винуватим у цьому. За це треба звинувачувати Москву. Тому що фактично вони відкинули всі пропозиції Кишинева, щоб правильно вирішити цю проблему, для людей в регіоні", – сказав він.