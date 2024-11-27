Суд ЄС відхилив позов російського "Газпрому" щодо "Північного потоку - 2"

Суд першої інстанції Європейського Союзу відхилив позов оператора газопроводу "Північний потік - 2", який намагався оскаржити приписи ЄС щодо поділу газотранспортних трубопроводів, пише DW.

При будівництві газопроводу в 2021 році компанія Nord Stream 2 AG могла передбачити, що він не відповідатиме критеріям Євросоюзу, заявив суд у Люксембурзі в середу, 27 листопада.

Йдеться про внесені у квітні 2019 року поправки ЄС до газової директиви, які поширили європейські правила на газопроводи з третіх країн. Як зазначає суд, ці правила передбачають особливо ефективний поділ мереж транспортування від мереж постачання, а також доступ третіх осіб до газотранспортних мереж.

"Дочка" російського концерну "Газпром" продовжувала інвестувати в проєкт, хоча "не могла бути впевнена в тому, що приписи ЄС, як і раніше, не будуть застосовуватися до її газопроводу", констатував суд.

"Навпаки, Nord Stream 2 AG могла передбачити, що інститути ЄС і низка країн - його членів, які вже давно виступали за це, використовують повноваження, які вони мають, щоб поширити правила внутрішнього ринку на газопроводи з третіх країн", - вказується далі в заяві.

Газова директива ЄС, яка набула чинності 23 травня 2019 року, передбачає звільнення від її правил газопроводів із третіх країн, будівництво яких було повністю завершено до цього дня. Вона поширює правила ринку Євросоюзу на газопроводи з третіх країн, зобов'язуючи їх операторів розділити на рівні власності операції з транспорту та впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу.

Тим самим від компанії Nord Stream 2 вимагалось, щоб оператором трубопроводу виступала незалежна від "Газпрому" компанія, а 50% потужності труби потрібно зарезервувати під прокачування газу від інших постачальників. Компанія намагалася оскаржити ці правила у судовому порядку. Останнє рішення у зв'язку з цим було ухвалено в липні 2022 року, коли суд у Люксембурзі визнав частково прийнятним позов Nord Stream 2 і прийняв його до розгляду.

Спірний газопровід "Північний потік - 2" був добудований незадовго до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і прийняття масштабних санкцій проти Росії. Він так і не був введений в експлуатацію, а у вересні 2022 року на одній із двох його ниток стався вибух. Тим самим газопровід був зруйнований разом із першим "Північним потоком", яким кілька років поставлявся російський газ до Німеччини.