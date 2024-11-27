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У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти Росія

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини вважає, що Путін створює у Європі “гібридну ситуацію”, щоб перевірити, як далеко можна зайти.

У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти Росія
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Броєр
Фото: EPA/UPG

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку РФ "для виявлення слабких місць", передає DW.  

"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.

На думку генінспектора Бундесверу, Путін "створив гібридну ситуацію". 

"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.

  • 25 листопада у Вільнюсі вантажний літак компанії DHL упав на житловий будинок, внаслідок чого загинув пілот. Литовська влада розпочала розслідування, в ньому також беруть участь експерти з Німеччини.
  • Влітку у Німеччині логістичні та авіакомпанії отримали попередження про появу поштових пакунків із вибухівкою. У країні вже зафіксували кілька таких інцидентів.
  • Минулого тижня Польща пригрозила закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Країна вже закрила російське консульство в Познані.
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