У німецькому Бундесвері заявили, що за аварією літака DHL у Литві може стояти Росія

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Броєр вважає за можливе, що аварія вантажного літака DHL у Вільнюсі могла бути "тестом" з боку РФ "для виявлення слабких місць", передає DW.
"Ми вже пережили подібну ситуацію влітку цього року, і те, що сталося зараз, вписується в цю схему", – заявив Броєр в ефірі ARD.
На думку генінспектора Бундесверу, Путін "створив гібридну ситуацію".
"Стан, який вже не зовсім мир, але й не зовсім війна. Він передбачає перевірку, як далеко можна зайти", – сказав Броєр.
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