Польща погрожує закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Про це повідомляє The Guardian.
Якщо Росія не припинить диверсійні дії в Європі, Варшава закриє решту своїх консульств у Польщі, заявив у вівторок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
“Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту”, – сказав він на пресконференції.
- 23 жовтня глава польського МЗС Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках.
- Нещодавно пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією. Через інцидент пропускна спроможність інтернету скоротилася на третину.
- До того у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю з Німеччиною. Причина поломки наразі невідома.