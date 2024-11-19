Польща погрожує закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Про це повідомляє The Guardian.

Якщо Росія не припинить диверсійні дії в Європі, Варшава закриє решту своїх консульств у Польщі, заявив у вівторок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

“Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту”, – сказав він на пресконференції.