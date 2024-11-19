ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
ЗМІ: Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
"Дуже важливе рішення" і заклики до єдності: в Брюсселі пролунали перші коментарі від МЗС країн ЄС щодо дозволу бити по Росії
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Медики відбились: з проєкту бюджету на 2025 рік таки виключили норму про переведення медзакладів на казначейські рахунки
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
Росія атакувала Одесу. Загинули 10, поранені понад 50 людей (доповнено)
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Син Трампа назвав "імбецилами" тих, хто дав дозвіл Україні бити по Росії далекобійними ракетами
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
Як харчування впливає на здоров’я і що робити, коли треба врізати бюджет на продукти. Пояснює лікарка-дієтологиня
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
Wall Street Journal: на рішення Байдена дозволити бити по Росії вплинула участь у війні КНДР
ГоловнаПолітика

Польща погрожує закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі

Країна вже закрила російське консульство в Познані.

Польща погрожує закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Польща погрожує закрити всі російські консульства, якщо Росія не припинить диверсії в Європі. Про це повідомляє The Guardian. 

Якщо Росія не припинить диверсійні дії в Європі, Варшава закриє решту своїх консульств у Польщі, заявив у вівторок міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Я закрив консульство в Познані. Якщо вони не зупиняться, ми закриємо решту”, – сказав він на пресконференції.

  • 23 жовтня глава польського МЗС Радослав Сікорський відкликав згоду на роботу консульства РФ у Познані. За словами міністра, причиною такого кроку стали недавні спроби диверсій у Польщі та країнах-союзниках.
  • Нещодавно пошкодження зазнав підводний кабель між Литвою і Швецією. Через інцидент пропускна спроможність інтернету скоротилася на третину. 
  • До того у Фінляндії повідомили про пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю з Німеччиною. Причина поломки наразі невідома.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies