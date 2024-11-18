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Зеленський провів важливу нараду в Краматорську на Донеччині

Президент перевірив процес зведення фортифікацій на Покровському напрямку.

Зеленський провів важливу нараду в Краматорську на Донеччині
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав Донецьку область, зокрема в Краматорську він провів нараду з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним і командувачем ОТУ "Луганськ" генерал-майором Михайлом Драпатим. 

Про це повідомляє Офіс президента.

Під час наради генерал-майор Драпатий доповів про ситуацію на ключових ділянках фронту, застосування різних типів дронів тактичного рівня та засобів РЕБ.

Президент також заслухав доповідь щодо будівництва фортифікацій і мінних загороджень для посилення оборони області.

Начальник Донецької ОВА додав, що до виконання робіт, окрім військово-інженерних підрозділів, також залучені працівники з різних регіонів України та з Укрзалізниці.

Також глава держави ознайомився з процесом зведення фортифікацій на Покровському напрямку, де вже облаштована більшість із запланованих 600 обʼєктів.

Філашкін також доповів про евакуацію дітей із прифронтових районів Донеччини.

За його словами, на підконтрольній Україні території Донеччини проживає близько 324 тисяч людей. За час проведення обов’язкової евакуації переміщено понад 318 тисяч українців та українок, серед них 37 тисяч — діти.

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