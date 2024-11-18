Bloomberg: Ердоган на саміті G20 запропонує "замороження" війни в Україні і вступ у НАТО аж через 10 років

Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі і введення туди міжнародних військ.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро планує представити свою пропозицію щодо заморожування війни в Україні "на поточному рівні".

Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що за планом Ердогана Україна повинна відкласти вступ до НАТО принаймні на 10 років, зробивши поступку Путіну.

Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Також Ердоган пропонує розгорнути на цій території міжнародні війська як додаткову гарантію для України та компенсацію за згоду залишитися поза НАТО.

Турецькі чиновники самі визнають, що таку пропозицію Україні буде важко прийняти, але вони вважають це "найбільш реалістичним підходом", щоб відкласти дисткусії про повернення територій і зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню.

Президента України Володимира Зеленського не буде на саміті G-20, оскільки глава Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва проігнорував його прохання про запрошення.

Натомість від Росії представник таки буде: міністр закордонних справ Сєргєй Лавров візьме участь у заході. Сам Путін не поїхав через те, що його можуть заарештувати за позовом Міжнародного кримінального суду.