New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
New York Times: Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами углиб Росії
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
У Закарпатській області впав російський "Шахед"
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
Китай уперше дав Росії зброю для війни в Україні. ЄС хоче запровадити санкції
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
​Понад 270 засуджених колаборантів і зрадників хочуть виїхати до Росії в обмін на полонених українців
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
Внаслідок атаки в Києві є пошкодження в трьох районах, поранено жінку (доповнено)
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
У Закарпатській області сили ППО збили дві ракети і БпЛА
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Лубінець повідомив про ймовірний розстріл росіянами на Курщині двох українських військових
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
Ілон Маск висміяв слова Зеленського, що Україну не можна змусити посадити за стіл переговорів
ГоловнаПолітика

Bloomberg: Ердоган на саміті G20 запропонує "замороження" війни в Україні і вступ у НАТО аж через 10 років

Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі і введення туди міжнародних військ. 

Bloomberg: Ердоган на саміті G20 запропонує "замороження" війни в Україні і вступ у НАТО аж через 10 років
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті G20 у Ріо-де-Жанейро планує представити свою пропозицію щодо заморожування війни в Україні "на поточному рівні".

Про це пише агенція Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що за планом Ердогана Україна повинна відкласти вступ до НАТО принаймні на 10 років, зробивши поступку Путіну.

Турецька пропозиція передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Також Ердоган пропонує розгорнути на цій території міжнародні війська як додаткову гарантію для України та компенсацію за згоду залишитися поза НАТО.

Турецькі чиновники самі визнають, що таку пропозицію Україні буде важко прийняти, але вони вважають це "найбільш реалістичним підходом", щоб відкласти дисткусії про повернення територій і зосередитися на забезпеченні стабільного припинення вогню.

Президента України Володимира Зеленського не буде на саміті G-20, оскільки глава Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва проігнорував його прохання про запрошення.

Натомість від Росії представник таки буде: міністр закордонних справ Сєргєй Лавров візьме участь у заході. Сам Путін не поїхав через те, що його можуть заарештувати за позовом Міжнародного кримінального суду.

  • Раніше Ердоган уже заявляв, що із пропозицією Україні про членство в НАТО не слід поспішати.
  • У вересні під час зустрічі із Зеленським турецький лідер казав, що його країна готова вжити всіх можливих заходів, зокрема виступити медіатором, для досягнення стійкого миру між Україною і Росією. Тоді він казав, що війну в Україні можна закінчити дипломатичним шляхом і на умовах територіальної цілісності.
  • А У МЗС країни вважають, що у 2025 у війні Росії проти України через втому обох держав – і України, і Росії – може бути “нова ситуація”.
  • Туреччина неодноразово пропонувала себе як медіатора для мирних переговорів між Україною і Росією. У 2022 в цій країні відбувалися зустрічі української делегації з представниками країни-окупанта, але потім дипломатичні перемовини щодо миру з Росією закінчили через її неготовність до закінчення війни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies