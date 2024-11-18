Le Figaro прибрало згадку про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів вглиб Росії (оновлено)

Учора французька газета повідомила, що Париж і Лондон дали на це дозвіл.

Газета Le Figaro прибрала з публікації інформацію про те, що Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії. На це звернуло увагу медіа "Ґрунт" та УП.

Про відповідний дозвіл журналісти написали вчора увечері, після того як американська преса з посиланням на анонімні джерела повідомила про аналогічне рішення США. Було таке речення: "Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".

Зараз у публікації Le Figaro йдеться:

"У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл на використання західних ракет проти території росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024".