Le Figaro прибрало згадку про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів вглиб Росії (оновлено)

Газета Le Figaro прибрала з публікації інформацію про те, що Франція та Велика Британія також дозволили Україні завдавати ударів вглиб Росії. На це звернуло увагу медіа "Ґрунт" та УП.
Про відповідний дозвіл журналісти написали вчора увечері, після того як американська преса з посиланням на анонімні джерела повідомила про аналогічне рішення США. Було таке речення: "Французи і британці дозволили Україні завдати удару вглиб російської території, використовуючи свої ракети SCALP/Storm Shadow".
Зараз у публікації Le Figaro йдеться:
"У канцеляріях уже точилися дебати про дозвіл на використання західних ракет проти території росії. Еммануель Макрон закликав до цього під час державного візиту до Німеччини у травні 2024".
- 19 вересня Європарламент прийняв резолюцію, у якій закликав дозволити Україні бити західною зброєю вглиб Росії.
- Пізніше голова євродипломатії Жозеп Боррель, міністри дійшли висновку, що кожна держава ЄС сама вирішуватиме, чи давати дозвіл Україні на використання своєї зброї вглиб території Росії.
- Поки що для ураження військових цілей на території РФ Україна використовує дрони вітчизняного виробництва. Наприклад, на початку травня у російському Башкортостані український безпілотник вразив нафтопереробний завод. Це був дрон Служби безпеки, який встановив рекорд, подолавши відстань 1500 кілометрів.