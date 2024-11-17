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У Сенегалі тривають дострокові парламентські вибори

Аналітики раніше прогнозували, що політична партія президента Бассіру Діомая Фая PASTEF отримає більшість.

У Сенегалі тривають дострокові парламентські вибори
Фото: EPA/UPG

У Сенегалі тривають дострокові парламентські вибори, призначені у вересні президентом Бассіру Діомаєм Фаєм через кілька місяців після його перемоги у  виборчих перегонах, повідомляє DW.

Політичні сили змагаються за 165 місць у законодавчому органі країни.

Перші результати можуть повідомити вже завтра вранці, а для оголошення остаточних потрібно значно більше часу.

Аналітики раніше прогнозували, що політична партія Фая, PASTEF (Африканські патріоти Сенегалу за працю, етику та братство), ймовірно, отримає більшість через його популярність та перевагу на президентських виборах.

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44-річний Фай пообіцяв економічне покращення у Сенегалі під час своєї інавгурації в квітні. Однак, за його словами, обіцянки було важко виконати, оскільки PATSEF не мала більшості в парламенті країни. Він стверджує, що парламент під керівництвом опозиції перешкодив йому боротися з корупцією, переглянути дозволи на риболовлю для іноземних компаній та забезпечити більшу частку природних ресурсів країни для населення.

Політик, який переміг на президентських виборах з абсолютною більшістю голосів, також виступає за вихід Сенегалу з франка CFA ‒ суперечливої валюти, створеної в 1945 році колишньою колоніальною державою Францією, яка досі використовується в кількох країнах Західної Африки. Окрім того, він хоче перегляду вуглеводневих контрактів з транснаціональними енергетичними гігантами.

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