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У Німеччині обіцяють “нульову толерантність” до порушення заборони на носіння ножів під час різдвяних ярмарків

Штраф за носіння ножів становить до 10 тисяч євро.

У Німеччині обіцяють “нульову толерантність” до порушення заборони на носіння ножів під час різдвяних ярмарків
Фото: Jochen Tack/IMAGO

Уряд Німеччини обіцяє “нульову толерантність” до порушення заборони на носіння ножів під час різдвяних ярмарків, повідомляє DW.

Після смертельного нападу з ножем на початку 1024-го міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла посилити заходи безпеки на цьогорічних святкових заходах.

Фезер закликала поліцію та місцеву владу посилити заходи безпеки, включно з дотриманням нової заборони Берліна на носіння гострої зброї.

“Порушення заборони на носіння ножів можуть карати штрафами в розмірі до 10 000 євро”, ‒ заявила урядовиця газеті Bild am Sonntag, пообіцявши “нульову толерантність” до порушників.

Нові заходи безпеки

У жовтні уряд Німеччини ухвалив нове законодавство про безпеку у відповідь на смертельний напад із застосуванням ножа в західному місті Золінген у серпні. Імовірний ісламістський нападник убив трьох людей і поранив ще вісьмох.

Новий пакет заходів безпеки посилює правила носіння зброї в громадських місцях у Німеччині та прямо забороняє носіння ножів на фестивалях, спортивних заходах, ринках, ярмарках та інших великих заходах.

“Поліція буде присутня в багатьох місцях для гарантування безпеки”, ‒ сказала Фезер.

На цьогорічних різдвяних ярмарках у Німеччині вже є один постраждалий, щоправда інцидент не пов’язаний із порушеннями безпеки. Раніше цього тижня в Мюнхені 34-річний акробат у костюмі Санти через незрозумілу причину спустився на мотузці до припаркованого фургона і серйозно пошкодив ногу.

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