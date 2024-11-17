У Німеччині обіцяють “нульову толерантність” до порушення заборони на носіння ножів під час різдвяних ярмарків

Штраф за носіння ножів становить до 10 тисяч євро.

Уряд Німеччини обіцяє “нульову толерантність” до порушення заборони на носіння ножів під час різдвяних ярмарків, повідомляє DW.

Після смертельного нападу з ножем на початку 1024-го міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пообіцяла посилити заходи безпеки на цьогорічних святкових заходах.

Фезер закликала поліцію та місцеву владу посилити заходи безпеки, включно з дотриманням нової заборони Берліна на носіння гострої зброї.

“Порушення заборони на носіння ножів можуть карати штрафами в розмірі до 10 000 євро”, ‒ заявила урядовиця газеті Bild am Sonntag, пообіцявши “нульову толерантність” до порушників.

Нові заходи безпеки

У жовтні уряд Німеччини ухвалив нове законодавство про безпеку у відповідь на смертельний напад із застосуванням ножа в західному місті Золінген у серпні. Імовірний ісламістський нападник убив трьох людей і поранив ще вісьмох.

Новий пакет заходів безпеки посилює правила носіння зброї в громадських місцях у Німеччині та прямо забороняє носіння ножів на фестивалях, спортивних заходах, ринках, ярмарках та інших великих заходах.

“Поліція буде присутня в багатьох місцях для гарантування безпеки”, ‒ сказала Фезер.

На цьогорічних різдвяних ярмарках у Німеччині вже є один постраждалий, щоправда інцидент не пов’язаний із порушеннями безпеки. Раніше цього тижня в Мюнхені 34-річний акробат у костюмі Санти через незрозумілу причину спустився на мотузці до припаркованого фургона і серйозно пошкодив ногу.