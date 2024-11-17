Резиденцію Нетаньягу знову атакували

У дворі будинку впали дві освітлювальні бомби. Відомо про арешт підозрюваних.

По резиденції прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу Ізраїлю у прибережному місті Кесарія випустили дві освітлювальні бомби.

Про це повідомляють Euronews.

Атака сталася вночі, Нетаньягу та його родина не перебували в резиденції і ніхто не постраждав, повідомили у місцевій владі. Бомби впали у дворі, будівля не отримала пошкоджень.

Поліція заарештувала трьох підозрюваних в атаці, однак не надала подробиць про затриманих. Водночас чиновники вказали на внутрішніх політичних критиків Нетаньягу. Нетаньягу звинувачують в провалах у сфері безпеки та розвідки, які дозволили вчинити напад 7 жовтня 2023 року, і в тому, що він не досяг угоди з ХАМАСом про звільнення десятків заручників, які все ще утримуються у Смузі Гази. Президент Ізраїлю Іцхак Герцог засудив інцидент і застеріг від “ескалації насильства у громадській сфері”.

Реформа судової системи Ізраїлю

Міністр юстиції Ярів Левін, коментуючи атаку, закликав до відродження його планів щодо реформування ізраїльської судової системи, які викликали багатомісячні масові протести до війни.

“Настав час надати повну підтримку відновленню системи правосуддя та правоохоронних органів, а також покласти край анархії, буянню, відмові та спробам нашкодити прем'єр-міністру”, ‒ заявив він.

Прихильники реформи заявили, що судові зміни спрямовані на зміцнення демократії шляхом обмеження повноважень невиборних суддів та передачі більшого обсягу повноважень виборним посадовцям. Противники бачать у реформі захоплення влади Нетаньягу, який перебуває під судом за звинуваченням у корупції, та напад на ключового регулятора.